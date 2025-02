Na 46. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu koji traje od 20. do 23. februara KonTiki vas sada već tradicionalno, čeka u Hali 1. Pronađite idealno mesto za vas, vašu porodicu i prijatelje u najbogatijoj, najrazličitijoj i najsadržajnijoj ponudi na Balkanu. Očekuju vas fantastični popusti do 40% na sve aranžmane i paleta od preko 25 destinacija do kojih se stiže direktnim čarter letovima. Uz specijalne sajamske ponude od 40% popusta, do kraja meseca, važe i dodatni sajamski popusti od 5% uz uplatu rezervacije od samo 10 000 dinara i još dodatnih 7% ukoliko aranžman platite u celosti. Takođe, s obzirom da je preko 500 hotelijera sa različitih destinacija naš gost na ovogodišnjem sajmu, na već postojeće popuste u toku sajamskih dana, oni daruju i dodatne popuste za rezervacije u njihovim hotelima.