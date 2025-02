- Potražili smo pomoć i od crkve, poslali smo dopis i zatražili da nam kažu da li Milan nije u nekom od manastira u našoj zemlji. Samo da nam kažu da je živ, ne treba nam ništa više. Dobili smo 24. decembara obaveštenje posle četiri meseca, da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru ili pravoslavnom hramu na teritoriji Srbije, Republike Srpske kao ni na Hilandaru. Ukoliko je izabrao drugačiji život od onog koji je do sada živeo neka mu je sa srećom. Međutim, strahujemo da nije dobrovoljno negde otišao, već da ga je neko oteo. Čovek od dva metra i 100 kilograma ne može tek tako da nestane - rekla je Marica.

- U manastiru Veta, podno Suve planine je monahinja uhvatila mog sina za ruku i rekla: "Nemoj sada da tražiš brata. On neće da ti

se javi, a kada bude želeo, sam će ti se javiti!" Zašto je to rekla? Ja sumnjam da je ona nešto videla - kroz suze kaže majka.

Dodala je da njen suprug i stariji sin i dalje s vremena na vreme odlaze na Suvu planinu, u nadi da će pronaći bar neki trag koji bi ih

odveo do Milana.

- Isključena je mogućnost da je tamo počinio suicid jer bi se pronašao barem deo njegove odeće ili obuće. Neko bi nešto primetio

jer je mnogo ljudi bilo uključeno u potragu. Tragali su za njim i psi tragači i dronovi su pregledali teren, ali nigde ništa nije

pronađeno. Policija nije pronašla ništa sumnjivo ni u Milanovim telefonima i laptopu, ali čak nije bilo ni listinga poziva, što mi je

sumnjivo. Takođe, ni rezultati baznih stanica nisu postojali. Nadali smo se da će pronaći nešto tu što bi pomoglo u Milanovom

pronalaženju, ali ništa. Zato molimo sve ljude koji imaju neku informaciju o našem sinu ili su ga negde videli da nam pomognu -

kaže Marica.