Blokade škola, da li one bile totalne ili se časovi održavali po 30 minuta, neminovno će morati da dovedu do nadoknade nastave. Postoje razne opcije za to - od radnih subota pa sve do produžetka školske godine. Pominje se i više sedmica u junu, nakon predviđenog okončanja nastave, iako zvanično ne može to biti duže od pet dana. Ali ako bude stani-pani, sve je u opticaju.