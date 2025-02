Već 26 godina, svaki dan, bez obzira na kišu, sneg, sunce ili vetar, majka Mara Milenković iz Vrnjačke Banje pešači šest kilometara do groba svog sina jedinca Dejana. On je 1999. godine dao život braneći srpsku nejač na Kosovu, a od tada pa do danas, njegova majka ne propušta nijedan dan da mu zapali sveću i suzama natopi mermernu ploču.