Društvene mreže su izgleda odavno preuzele primat u našoj svakodnevici, ali i političkom životu. O tome su danas razgovarali gosti "Pulsa Srbije vikendom" na Kurir televiziji, a oni su bili Petar Vasić, marketinški stručnjak, Goran Marjanović, inženjer telekomunikacija, Gordana Čomić, političarka i Vladan Nenadić, IT stručnjak.

Nenadić je komentarisao prvu srpsku AI influenserku Lilu Savić:

- Ona, iako tvrdi da pokušava, ne može da shvati ljudske emocije jer je ona program, dakle neko je napisao šta će ona da kaže. Ona treba da se pretvara da je živo biće, ali se ovde otvoreno kaže da je veštački stvorena, to je program koji je napravljen.

Vasić se nadovezao na ovu temu, pa je rekao:

- Čak i kada pričamo sa "Chat GPT" imamo utisak da je on nešto shvatio, kada mu kažemo da je negde pogrešio, on kaže "aha, sada sam razumeo". Ako pričate sa njim, ima intonaciju kao da mu je sada palo na pamet. Međutim, on je samo tako istreniran model koji se ponaša da nama bude bliže.

Potom je Nenadić dodao:

- Time se svet bavi godinama, postoje forumi, oni su nekada bili popularni, preko njih se učilo kako se ko ponaša i šta ko kaže i tu su te fraze koje se koriste u razgovoru. Problem Srbije tada je bio što je imala veoma malo foruma jer mi ne želimo drugome da kažemo naše znanje. To ćete videti svuda. Vi kada napišete nešto na engleskom jeziku, gomila ljudi vam iskaže njihovo mišljenje ili znanje, a kada to isto uradite na našem jeziku, kažu vam da ste glupi.

Marjanović je komentarisao u čemu Lila može da bude optimistična, a u čemu pesimistična:

- Na osnovu algoritma i logike onoga koji je pravio program. Prednost veštačke inteligencije je što ona usput i uči, pa može da koriguje taj algoritam i to je umešnost ovih koji to programiraju, da bude što približniji logici čoveka. Zapravo, rad je zasnovan na kombinaciji već viđenog, dati su algoritmi poređenja, pa donosi neki svoj zaključak. Tu nema viših kongitivnih funkcija kakve priliče čoveku, to je zasnivano na kombinaciji već viđenog. Prednost njihova u odnosu na čoveka je to što on može za vrlo kratko vreme da pretraži ogromnu količinu podataka i da ih memoriše i da mu budu pristupačne u širem dijapazonu u odnosu na čoveka.

Čomić je komentarisala to što ispada da čovek ne može da ima znanja kao što ga poseduje AI:

- Znanje je najbolja roba koju možete imate, vi ga imate, pa ga prodate, a vama ono ostane. Ovo o čemu pričamo je u prirodi ljudskog društva, ono počiva na pričanju priča, pa imate pisma, potom religijske knjige koje su pričane priče, ali bačene u okean vremena da bismo razumeli ljudsko društvo, pa sada imate internet, društvene mreže, pa i veštačke inteligencije. U mojoj percepciji, ništa se to ne razlikuje u suštini, to su kao zidne novine, to je bilo popularno svuda, tu je bila propaganda, ali i dosta informacija. Internet je ogroman zid sa novinama koji je dostupan svima.

