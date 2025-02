Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je večeras umereno do potpuno oblačno i suvo vreme u većem delu zemlje. Kad je reč o kiši , ona se očekuje u jugozapadnim, centralnim i jugoistočnim delovima Srbije .

Prognoza za narednu nedelju RHMZ za sledeću nedelju najavljuje promenljivo i toplije uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše, a kako dodaju, jutarnje i dnevne temperature biće u porastu.

U ponedeljak (24.02.) umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima. Najniža temperatura od -6 do 1 °S, najviša od 5 do 9 °S.