- Šardone se odlično slaže sa suvim sremski mesom i zimskim dodacima. Kada sam bio dečak, muškarci su se oblačili kao ja sada, to je poprilično vezano za Austriju jer su oni ovde bili i to je njihova moda. Dugo je to bilo kod nas, a 70-tih godina je nestalo. Naša tradicija, porodica Jojići je od 1836. godine, to je naš sveštenik našao u crkvenim knjigama. Portugizer nije čest u Srbiji, svega tri vinarije, računajući nas, ga proizvode. Svaka je na svoj način uspešna. Specifičnost tog vine je jer je to jedno skromno grožđe sa malim dometima.