- Kada smo se preselili na selo, ja sam imala 24 godine, a moj suprug 28. Uskoro punim 25, i u maju će biti godinu dana kako smo ovde . Volela bih da vam ispričam šta je to drugačije i šta se to promenilo prelaskom na selo u našem životu - počela je priču ova mlada devojka.

- On je govorio kako je to lepo odrastati na selu, u smislu da je imao babu i dedu na selu i sva njegova najranija sećanja i iskustva su upravo sa sela. Kako je on s mnogo velikom ljubavlju govorio o tome kako se seća svoje prababe, babe i kako mu je bilo lepo u tom miru i prirodi, počela sam polako da se interesujem za to. Jedna jako dobra stvar koju smo, moj suprug i ja, uradili kada smo se tek venčali, jeste da smo ugasili društvene mreže na godinu dana - priseća se Jovana.