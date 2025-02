Ivana je tek krajem prošle godine shvatila ko joj je poklonio novi život:

- Zove me drugarica: "Uključi odmah TV!" Gledam momka, priča da je transplantacija rađena 6. juna 2015. To je moj dan. Nije rekao gde je to bilo, ali znala sam nekako da je on. Volela bih da ih upoznam, dali su mi normalan život. Tu sam ako ikada požele da se sretnemo.