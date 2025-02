- Sigurno je da neće sve biti usvojeno, imali smo već u praksi nekoliko usvajanja zakona, pa poslednji dan neka stvar nestane. Ide se nabolje. Ovaj deo oko oduzimanja vozila bih ostavio drugom sagovorniku, ali meni se dopadaju neke druge stvari. Recimo, vozačke dozvole kada se steknu i vozači koji ne prave štetu biće stimulisani kroz povoljnije osiguranje pri registraciji. Ako napravite štetu, samo ste kažnjeni time da vas vrate na onaj prvi najskuplji razred registracije, što je sasvim u redu. Međutim, ovi koji godinama voze kako treba imaju veoma mali stimulans, a čak se spominju i vozačke dozvole koje će imati poseban naziv, pa ako vozite pet godina bez ikakvih kršenja zakona, onda će to biti neka vrsta povlašćene vozačke dozvole jer si ti taj koji čuva pešake, ostale učesnike saobraćaja, vozila, pa i sam put i infrastrukturu. To je po meni jako dobra stvar, to bih baš pozdravio i naglasio da to bude što prisutnije kako bi vozači imali motiv da što više vode računa.