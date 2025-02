- U svakoj krizi se trudimo da decu održimo stabilnima, zašto, zato što kada dolazi do destabilizacije kada oni izlaze iz svog ritma, prvo su znatiželjni onda to postaje i uznemiravajuće onda se njihov životni ritam menja onda su oni pomalo zbunjeni ne znaju gde će, šta će. Drugo njihovo gradivo, sve ono što se dešava i mentalno mi njih dovodimo do ideje aha sad je nešto važnije od škole, sad je nešto drugačije i sad naravno u zavisnosti od uzrasta deteta kad govorimo o uzrastu od 1. do 5. razreda to je ozbiljna destabilizacija - rekla je Snežana Anđelić, psihoterapeut.