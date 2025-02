Posle ledenih mraznih jutra u Srbiji ove sedmice stigle su prolećne temperature koje će lokalno ići i do 17 stepeni Celzijusovih.

- Krajem nedelje još hladnije uz nove padavine, na plninama Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegocine moguć obilniji sneg. Sveže do oko 5. marta nakon čega je izvesno jače otopljenje. U utorak promenljivo oblačno, a nad južnim, jugozapadnim i zapadnim delovima regiona povremeno slaba kiša. Dnevni maksimum od pet do 12 stepeni Celzijusa. U sredu i četvrtak uglavnom suvo i još toplije tako da će maksimumi najčešće biti od sedam do 15, a lokalno i oko 17 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje: