Podsetimo, pojedini učitelji i nastavnici i tokom ove nedelje drže časove po 30 minuta, dok su neki do kraja ove sedmice u totalnoj obustavi rada. Zvanično još uvek nije potvrđen model po kom će gradivo biti nadoknađeno , da li će biti prolećnog raspusta ili produžetka godine, kao i da li će probna mala matura i završni ispit biti odloženi, ali je Ministarstvo prosvete u ponedeljak uputilo dopis školama u kom se, pored preciziranja načina obračuna zarada za februar 2025, ističe da obrazovne ustanove moraju najkasnije do 3. marta poslati plan nadoknade školskoj upravi.

- Ovo ne može da se nadoknadi nikako! Od 20. januara do 26. februara, to je više od mesec dana nerada, kako će to da se završi? Jedino i pravo rešenje je sažimanje gradiva i rad po pola sata, s tim da deca umesto šest časova imaju osam. Vremena da se kompletno gradivo pređe nema, niti se to može nadoknaditi. Jedini način je, ponavljam, sažimanje gradiva - istakao je Antić za Kurir.