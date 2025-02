Reklo bi se da je Jelena Trajković sa svega 33 godine baš baksuz - nije mogla da prima nijednu terapiju za štitnu žlezdu, svaka se iskomplikovala . Morala je pod nož. Uz to, bila je prva kojoj je u UKC Niš ovakva operacija izvedena u budnom stanju! Ipak, na kraju kaže samo jedno: "Zadovoljna sam, u svemu sam imala sreće!"

- Propisuju mi lek koji mi je izazivao alergiju. Prelazim na drugi, koji mi je smanjivao leukocite, što je zaista retkost. Lekari ne veruju, ovo odavno videli nisu, a to su jedina dva leka za ovu bolest. Ostaje radioaktivni jod, ali pošto mi je jedno oko krenulo napolje, jod bi to pogoršao. Operacija je bila jedino rešenje. Hitno su me spustili na endokrinu hirurgiju, nisu smeli da dozvole da hormoni rastu, a nemaju leka - priča za Kurir Jelena, koja je operisana 18. februara.