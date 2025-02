- Starost ne dolazi odjednom sa 65 godina, već dolazi polako, a najčešće je ni mi ne prepoznamo i ne želimo da priznamo da starimo, a još češće je da članovi porodice ne primećuju da mi starimo. Vrlo često kada mi dođu u savetovalište kažu da nemaju želju da rade po kući, a ja im kažem da nemaju ni potrebu ni želju i da ne trebaju to da rade, niste otišli u penziju da biste bili kućna pomoćnica. Imam najbolju snajku na svetu, a pošto žive u inostranstvu, jednom smo hteli da spojimo porodice i ja sam rekla da ću doći ranije kako bi čuvala unuke, kuvala i spremala. Ona je rekla da ne može jer njima ne treba kućna pomoćnica, nego baka, dakle ja sam baka. Trenutak kada razmišljamo šta i kako sa starom osobom je najčešće kada bolest nastupi. S druge strane, taj momenat je i kada ostanu potpuno sami kod kuće neovisno o tome koliko su udaljeni ostali članovi porodice. Bila je situacija kada je jedan penzioner došao i pitao me zašto mu telefon ne radi, ja sam rekla da se ne razumem i pitala ostale penzionere, a kada su oni bacili pogled na telefon rekli su mu da sve savršeno funkcioniše, na šta je on odgovorio, pa zašto me onda sin ne zove. Dakle, govorim o problemu sa samoćom kod starijih lica.

- Nije to samo trenutno tako što se tiče majke. Ranije smo imali upravo majka i ja tu situaciju sa bakom koja je bila bolesna, nažalost smo imali tu situaciju da nam je porodična kuća izgorela, baka je to prva videla i imala tri vezana moždana udara. Majka i ja smo tada seli i doneli odluku da dom ne dolazi u obzir, nije toliko loša opcija da platimo nekoga, ali on bi bio tu čisto da odradi dnevnicu, pa smo se na kraju dogovorili da mama prestane da radi i da se posveti baki. Tako je to bilo, na meni je bio taj finansijski teret da vodim računa o sebi u Beogradu i o njih dve u Požarevcu. Baka je doživela lepe godine zbog majke koja je bila sa njom non-stop. Sada je došlo do toga da majka nije baš najbolje, ali zna se šta je prioritet. Ona sada ima moju pomoć. Kada sam na poslovnom putu uvek angažujem nekog prijatelja da zove i obilazi majku jer nažalost u Srbiji domovi ne dolaze u obzir.