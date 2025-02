Vreme narednih dana

Do kraja ove sedmice umereno do potpuno oblačno. U četvrtak i petak (27. i 28. februar) u većini krajeva mestimično kiša, na visokim planinama slab sneg. Za vikend padavine se očekuju južnije od Save i Dunava, i to u nižim krajevima kiša, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sneg, i to naročito u nedelјu.