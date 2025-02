- Nađite zamenu, uopšte nije važno, ima da možete, morate, dugujete to deci sadašnjoj, budućoj, dugujete sebi na kraju krajeva. Za dve nedelje vi ćete videti da li je problem u vama ili u vašem okruženju. Ako posle te dve nedelje budete lepo funkcionisali i tamo budete razgovarali, nije problem u vama. Problem je u vašem okruženju. Da li su to prijatelji, da li su to roditelji, da li je to posao, da li je to vaša neuspela adaptacija u tu zajednicu, okolinu ili šta god da je, to morate promeniti. Znate da problem nije u vama - zaključio je on.