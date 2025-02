- Ovaj nadimak nosi zbog opasnosti koje se ovde kriju, a to su nepredvidivo vreme, kitovi ubice i kontejneri sa teretnih brodova. Ako padnu u vodu, postaju teško uočljivi. Ako udariš u jedan, to je kraj priče. Na kraju uspeli smo da mirno stignemo do kopna i do naše prve destinacije. I to smo stigli tik pred nevreme - navela je Ela.