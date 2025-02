- Oni mogu da kupe to, da se utali četvoro srednjoškolaca da kupi aparat. Prvo rizikuju da budu odgovorni pred zakonom za pokušaj prevare, a uz to mogu dobiti i batine od obezbeđenja ako ih uhvati da pokušavaju nešto, jer je to svakako ilegalno, pa čak i ako to uopšte ne funkcioniše. Ljudi ne treba da nasedaju jer je ta industrija toliko napredna i nemoguće ih je prevariti, a ne da će neki aparatić od svega 20 evra nekome doneti milionsko bogatstvo - zaključila je Manojlovićeva.