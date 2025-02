Srbija se nalazi pod uticajem ciklona, uz izražena južna strujanja, pa dolazi do priliva osetno toplije vazdušne mase. Već danas su temperature iznad 15 stepeni. Još toplije vreme biće u četvrtak. Očekuje se umereno do pretežno oblačno, uglavnom suvo, ali i relativno toplo. Maksimalna temperatura biće do 18 stepeni, a najtoplije će biti u Podrinju, u Kolubarskom okrugu i u delovima centralne Srbije.