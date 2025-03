- Prvi neki simptom koji mogu da navedem jeste nenormalan umor. Kad to kažem ne mislim na to da ste malo lenji, da vam se ne radi ništa, ne želite nigde da idete, nego mislim na to da sam nakon šetnje od tri minuta imala nenormalno visok puls. Bio je preko 180, a nekada čak i preko 190 i 200 - priča ona.