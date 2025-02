U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno, sa kišom uglavnom posle podne i uveče u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji , a u toku noći padavine će zahvatiti i centralne krajeve zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod .

Najniža temperatura kretaće se od -2 do 8 stepeni, a najviša od 10 stepeni na severozapadu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni u zapadnoj i centralnoj Srbiji.

U Beogradu će veći deo dana biti umereno oblačno i suvo uz pojačan jugoistočni vetar (košavu). Kiša se očekuje kasnije posle podne, uveče i noću, a vetar će oslabiti uz skretanje na zapadni pravac. Najniža temperatura biće od 5 do 8 stepeni, a najviša oko 16 stepeni.

Upaljen meteo alarm

Vreme narednih dana

"Do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno uz manji pad temperature. Padavine će biti češće u oblastima južnije od Save i Dunava - u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sneg. U nedelјu u Vojvodini razvedravanje. Oblačnost, ali bez padavina zadržaće se još u ponedelјak na jugozapadu, jugu i istoku zemlјe, a potom se do kraja perioda u svim krajevima očekuje pretežno sunčano i toplije vreme", najavio je RHMZ.