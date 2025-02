- Prvi razlog su niska primanja. Život se sveo na to da se radi samo da se preživi. Pola plate ode na stan, a pola na osnovne troškove . Pričamo o normalnom radnom vremenu, a ne o dva posla - kaže ona.

- Priznali vi to ili ne, radimo samo one poslove koje oni neće. Čak većinu tih poslova na Balkanu ne bi radili. Bilo bi nas sramota - jasna je i izričiza.

- Hrana je užasno loša i skupa. Sve je veštačko i bez imalo ukusa. Lažete sami sebe kad kažete suprotno. Depresivno vreme, kiša i svakodnevno tmurno vreme su jedan veliki nedostatak koji utiče na naše zdravlje. Potom idu dugovi i krediti. Iako mnogi neće da priznaju, sve što se može uzeti je na kredit, a kad jednom uđete u to, više nema izlaza. To su vam činjenice i to morate priznati - kaže ona rezignirano i dodaje: