Petra i Martin su ranije ispričali koliko košta samo krstarenje. Njihova plovidba je trajala četiri dana, a onda je trebalo da tri dana provedu na Siciliji.

- Let od Beograda do Barselone smo platili 40 evra po osobi. Oko 8 evra je bio prevoz od aerodroma u Barseloni do luke, krstarenje je koštalo po 150 evra plus takse koje su iznosile 33 evra. Na kruzeru smo potrošili po 14 evra, a šest evra su iznosile vožnje gradskim autobusom na Plama de Majorci. Sve vožnje javnim prevozom u Palermu su bile oko 10 evra po osobi. Dve noći sa doručkom u Palermu po 30 evra plus ostali troškovi na Siciliji oko 50 evra - ispričali su oni.

Dodali su i da su ih avio-karte iz Palerma do Budimpešte koštale 15 evra, a prevoz od Budimpešte do Beograda 35 evra.

- Dolazimo do krajnje računice od oko 390 evra po osobi za sedam dana.

