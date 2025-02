- Tokom dana kiša će padati nad zapadnim i središnjim, u toku večeri i nad severnim, a sutra u toku prepodneva i nad jugoistočnim delovima regiona. Sneg se očekuje samo ponegde, preko 800metara nadmorske visine. Vetar južni, a u toku posle podneva i večeri u okretanju na severozapadni. Danas još vrlo toplo, mestimično i oko +17 stepeni Celzijusa posebno na istoku regiona, a sutra umereno zahlađenje uz maksimue od +4 do +12 stepeni Celzijusa - naveo je on.

- Njen glavni centar će biti delako od nas, ali bi moglo doći do formiranja sekundarnog, slabog, ciklonalog centra na jugu Italije. U tim uslovima bi u subotu ka nama se jugoistoka dolazio vlažan vazduh, dok bi sa severa u isto vreme stizao hladan vazduh. Tokom vikenda očekuje umereno do znatno oblačno i sveže vreme uz padavine povremeno. Ispod 800 metara nadmorske visine to bi uglavnom bila kiša, dok se u brdsko-planinskim predelima Srbije, istočne i središnje BiH kao i severa Crne Gore očekuje povremen sneg. Na zapadu regiona uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren severni vetar, a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum od +2 do +7 stepeni Celzijusa.