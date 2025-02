Pre dva dana u Novom Sadu su počele noćne restrikcije vode, a razlog za to je regeneracija jednog od bunara na izvorištu “Ratno ostrvo”.

Kakve to posledice ima po vodosnabdevanje i koliko će radovi trajati, otkrila je za "Puls Srbije" novinarka Kurira Katarina Pavlović .

- Prema zvaničnim informacijama iz Sektora za vodovod i kanalizacije ove mere su počele pre dva dana, ali svi mi koji živimo na Novom naselju ili drugim krajevima znamo da je do restrikcije dolazilo i nešto ranije. Proteklih meseci, ali i dana, nismo imali noćno snabdevanje vodom. Regeneracija bunara podrazumeva čišćenje istog od mulja. To znači da će biti bolji protok vode, s obzirom na to da je trenutni protok 45 litara po sekundi, a nakon čišćenja bi brojka trebalo da bude 90 litara po sekundi.