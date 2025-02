Osmake će to sigurno obradovati, međutim, stručnjaci smatraju da bi niži kriterijumi na završnom ispitu stvorili lažnu sliku njihovog znanja, kao i da to nije dobro za dalji tok školovanja. A kada se tome pridoda da smo od pandemije korone ionako imali trend spuštanja nivoa traženog za malu maturu, onda je jasno čemu sve vodi.

- Nisam za to da se test radi čisto pro forma, da bi se kao nešto uradilo i da to bude imitacija. To su testovi koji obuhvataju gradivo od petog do osmog razreda, nije to od juče do danas i zato treba da budu normalni, a ne smanjivati sve više i više kriterijume i da testovi budu sve lakši i lakši. Ne možete vi jedne godine da date lakši test, druge godine teži, tu treba da đaci pokažu znanje, a ne koliko malo znaju! - ističe Antić za Kurir.

Podseća i da je završni ispit veoma važan za dalji vid obrazovanja, ne samo za srednju školu.