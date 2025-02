- Po pravilu i protokolima, ali i zakonskoj regulativi, sve procedure koje podrazumevaju probijanje površinskog sloja kože spadaju u domen rada lekara. Sve ostalo što ne narušava integritet površine kože su procedure koje mogu da sprovode kozmetičari, odnosno osobe koje nemaju medicinsku potvrdu svog znanja. Nije ni čudo što je potražnja za tim tretmanima okolo očne regije toliko velika jer postoje vrlo interesantne procene šta je to što prvo vidimo na osobi koju sretnemo i kako procenjujemo njenu starost, a procenjuje se u prvom redu na osnovu boje i izgledu okolo očne regije, a druga zona na licu koja se nesvesno primećuje jeste ona oko usta. Tako da, u tim socijalnim interakcijama, ono što nam ukazuje na povećano starenje je pigmentacija koja se javlja oko oka ili boja podočnjaka. Zapravo, tamniji podočnjaci nama ukazuju da je osoba starija. To je razlog zbog čega se traga za čudesnim metodama koji bi nas učinili večno mladim, a ne treba da podsećam da je to nemoguće - započela je Kozarev, pa nastavila: