U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima.

Kiša umerenog, a kratkotrajno i jačeg intenziteta u naredna 2 časa sa područja Mačve, Srema i južne Bačke izmeštaće se ka srednjem Banatu. U ostalim delovima Vojvodine i zapadne Srbije padavine će biti slabije i sa tendencijom dalјeg premeštanja ka centralnim i, kasnije, istočnim i jugoistočnim delovima zemlјe, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Kiša se očekuje i na području Beograda , a padavine će do prepodneva prestati.

Sneg će padati samo na visokim planinama. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od tri do sedam stepeni, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni.