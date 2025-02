Postoje faktori rizika na koje možemo da utičemo i imamo one na koje ne možemo, ističe dr Ristić.

- Na genetiku ne možemo, ali možemo da je modifikujemo da se ona ne ispolji u kardiovaskularnim oboljenjima, ako činimo sve što je moguće da se to ne ispolji. Stres je jedan od veoma bitnih faktora u nastajanju. Ljudi koji žive i provode dane u stresu, koji imaju stres i na poslu i van njega nisu svesni u kakvom su riziku - kaže dr Ristić.

- Dolazi do pojačanog lučenja hormona nadbubrežne žlezde, kateholamina. Oni ubrzavaju srčani rad, a to zahteva dobre i prohodne krvne sudove. Ukoliko postoje već prvi znaci ateroskleroze kod ljudi koji su u stresu, ako postoji suženje na krvnim sudovima, rizik da u tom trenutku, u tom periodu stresa koji traje, dobiju infarkt ili skok pritiska koji može da dovede do šloga je jako velik - kaže dr Ristić.