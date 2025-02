Hotel u ponudi ima 815 smeštajnih jedinica i sve imaju balkon/terasu, klima uređaj, SAT LCD TV, sef, ketler, mini bar, fen za kosu, Wi-Fi internet. U glavnoj zgradi nalaze se sobe tipa superior, family i junior suits. Superior sobe su veličine 35-45m2, a mogu imati pogled na baštu, bočni pogled na more ili pogled na more. Superior swim up sobe su veličine 35-45m2 i imaju direktan izlaz na bazen. Family sobe su veličine 73-182m2, a mogu imati pogled na baštu ili bočni pogled na more. Junior apartmani su veličine oko 81m2, imaju bočni pogled na more ili na bazen, sastoje se od dve spavaće sobe. Sobe u zgradama Dune su tipa superior i veličine su 30-40m2, imaju pogled na baštu ili direktan izlaz na bazen (dune superior swim up). Kao što je običaj u svim hotelima, room service, telefon.