Hladni front stigao je sinoć do severozapada i zapada Srbije, a ovog jutra i do centralnih predela zemlje i na svom putu donosi kišu i pljuskove, ali i severozapadni vetar, pri čemu dolazi do pada temperature vazduha, pa je i svežije vreme.

Ovog jutra umerena do jaka kiša pada na potezu od Podrinja preko Kolubarskog okruga, Beograda, Šumadije, Posavine, Podunavlja i Pomoravlja do Braničevskog okruga i istoka Srbije.

Na severu Vojvodine kiša je prestala, pa ima i sunca. U nastavku dana kiša preko centralnih predela Srbije stići će i do juga i jugoistoka Srbije.

Kiša će padati i na najvišim planinama, a pred kraj dana uz dalji pad temperature vazduha iznad 1500 metara preći će u sneg. Trenutne temperature vazduha kreću se od 3 do 9 stepeni, u Beogradu je 7 stepeni. Sjenica meri 4, a Zlatibor i Kopaonik 3. Maksimalna temperatura biće danas od 8 do 14 stepeni, u Beogradu do 10 stepeni, što su i prosečne temperature za ovo doba godine, najavio je Đorđe Đurić.

Foto: RHMZ

Dakle, hladni front doneo je zahlađenje i prodor hladnije vazdušne mase sa severa, ali s obzirom na to da su temperature juče bile i do prolećnih 18 stepeni, one su bile za 7-8 stepeni više od proseka, pa su se po prodoru hladnog fronta vratile na prosečne.

U noći između petka i subote Srbiju će sa jugozapada zahvatiti još jedno jače naoblačenje sa kišom, na planinama iznad 900-1.000 metara nadmorske visine sa snegom.

Kiša povremeno i tokom subote, na višim planimama susnežica i sneg. Jutarnja temperatura biće od 1 do 5, maksimalna dnevna od 8 do 14, u Beogradu do 11 stepeni. Na severu Vojvodine biće suvo.

U nedelju će na severu Srbije biti suvo, u Vojvodini i vedro. U ostalim predelima Srbije očekuje se kiša, na planinama sneg. Biće nešto hladnije, temperatura od 6 do 12 stepeni.

Kada je reč o padavinama, u većem delu Srbije očekuje se da ukupno padne od 5 do 20 litara po kvadratnom metru, a na planinama iznad 1.000 metara od 5 do 15 cm snega i toće najviše snega pasti iznad 1.500 metara, gde će doći do povećanje postojećeg, dok će se na 1.000 metara povremeno formirati, tokom dana i topiti.

Snežnog pokrivača trenutno ima samo iznad 1.300 metara nadmorske visine i to od 1 do 5 cm, a iznad 1.500 metara preko 20 cm. Najviše snega ima na Kopaoniku, 33 cm.

Početak sledeće sedmice doneće stabilizaciju vremena.Ujutro se očekuje slab mraz i magla, tokom dana prohladno, temperatura u ponedeljak oko 10 stepeni, potom u postepenom porastu. Posle 5. marta očekuje se osetno toplije.