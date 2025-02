- Što se tiče snega u gradovima izuzetno je mala verovatnoća, a mogao bi u noći između subote i nedelje ili između drugog i trećeg marta u brdsko planinskim predelima, ali će biti na planinama. One najniže doline će ostati bez snega. Vetar će nastaviti sa svojim intezitetom, ali će se malo pojačati tokom vikenda, iako bi sutra bio sa promenljivim dejstvima, ali svakako će sadržati severnu komponentnu vetra. Tako će biti do sredine naredne sedmice, s' tim da to ne bi bio neki jak ili olujni vetar, već slab ili umeren severozapadni. Napomenuo bih da sa ovim razvedravanjem u nedelju popodne u severnim krajevima zemlje, a u toku noći i u ostalim krajevima, dakle u ponedeljak ujutro sledi razvedravanje, pa bi oko petog marta moglo da bude relativnog mraza - započeo je Todorović.