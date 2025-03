- Za ovaj poseban dan majke, bake, sestre nas oblače i šminkaju, uglavnom je to veća garderoba, dosta šarenih boja, kako nas ljudi ne bi prepoznali. Lica su nam prekrivena, ne prepoznajemo jedni druge kad se sretnemo u sokaku. Uglavnom je poenta da malo promenimo i glas i koliko god se neko trudio da nas prepozna mi se tako dobro maskiramo da to nije moguće. Ljudi nas daruju raznim slatkišima, sokićima, jajima, naše korpe kad se vratimo kući prepune su darova i to nas veoma raduje - kaže za RINU Nikola iz Lipovca.