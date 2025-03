Sutra (01.03.) umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, a samo još ujutru, na jugu i istoku i pre podne, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 5 °S, a najviša dnevna od 8 do 12 °S.

Kasno posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu novo jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, koje će se tokom noći proširiti i na centralne i južne krajeve naše zemlje.