Srbiji je oblačni talas tokom prethodne noći doneo kišu, planinama sneg , a iznad 900 metara palo je više od 10 cm snega . Oblačni sistem premeštao se od zapada ka istoku i do jutra su padavine prestale.

Trenutne temperature kreću se od 4 do 8, a 8 stepeni je i u Beogradu.

U Srbiji će danas biti oblačno i tmurno. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14°C, u Beogradu do 11°C.

Pred kraj dana jugozapadne predele Srbije zahvatiće novi oblačni sistem, čak treći za manje od 48 sati i doneti kišu , planinama sneg. Ovaj oblačni sisem u subotu tokom večeri i noći ka nedelju doneće većem delu Srbije kišu , dok će sneg padati na planinama iznad 800 metara. Kiša će stići do Beograda i juga Vojvodine, ali će svojom glavninom padati južno od Save i Dunava, a celokpan oblačni i padavinski sistem premeštaće se od zapada ka istoku. U severnim i centralnim predelima Vojvodine biće vedro i suvo.

U predelima sa kišom očekuje se od 5 do 15 litara, ponegde i do 20, dok se u predelima sa snegom očekuje od 10 do 20 cm. Sneg će padati uglavnom iznad 800 metara nadmorske visine, u drugoj polovini noći i u nedelju ujutro u zapadnim, jugozapadnim i centralnim predelima snežna granica mogla bi se spustiti i na 600 metara.