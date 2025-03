- Autohtono pleme Mentavaj vekovima živi izolovano od modernog sveta, čuvajući svoje drevne običaje i način života. Želeo sam da iskusim nešto drugačije i da se isključim iz savremenog sveta. Do njihovog sela, koje je skriveno duboko u džungli, najpre smo putovali čamcem, u kojem smo bili samo vodič i ja, potom smo nastavili peške kroz šumu - prenosi nam utiske januarske pustolovine ovaj mladić, koji nije želeo da otkriva koliko ga je to koštalo.

- Oko moje glave visile su lobanje životinja, uglavnom majmuna i svinja. Dok sam sedeo s njima i upoznavao se, niotkuda iz džungle izašao je stariji čovek, istetoviran od glave do pete, golišav, sa strelom u rukama. Bio sam šokiran jer sam tako nešto viđao samo na filmovima i nisam verovao da i danas postoji tako nešto. Bio je to šaman plemena, čovek za koga niko ne zna koliko ima godina, pa čak ni on sam - priča nam Dušan.