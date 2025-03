Čuvši to, mučitelj Dionisije reče: " Uzalud je tvoja nada, i ništavne tvoje pomisli: jer ko će s neba doći k tebi i izbaviti te od ovih stradanja? Stoga ti savetujem: prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš pomoći sebi ".

Svetitelji su to odbilii, uz objašnjenje da se neće odreći istinitog i pravog Boga.

- Pogledaj s neba, Bože moj, i izbavi me od zamke bezakonja, jer si ti, Gospode, trpljenje moje. Moj Hristos je sa svima koji ga istinski prizivaju. On se i od mene ne odvaja. A očigledan znak Hristove prisutnosti sa mnom jeste to što lako podnosim muke koje priroda ljudska ne bi mogla podnositi da joj sam Bog ne pomaže - rekao je Trofim.