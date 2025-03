- U prvoj dekadi marta, moglo bi da dođe do snažnog konačnog zagrevanja iznad Severnog pola. Konkretno, to je kao neka vrsta prelaska stratosfere u "letnji režim", odnosno situaciju u kojoj se polarni vrtlog raspršuje i razvijaju istočnjaci, vetrovi sa retrogradnim kretanjem od istoka ka zapadu koji traju do kraja avgusta/početka septembra kada se vrtlog ponovo produbljuje - kazao je Ristić.