- Dođe mi tako da se nekim dugačkim merdevinama popnem do prvog oblaka i pogledam tog boga u oči i da mu kažem: "A da me nisi malo precenio, majku mu". Sav ovaj teret koji nosim je možda preveliki i za mene. Znam da ćeš sad da mi pričaš one priče da ti bolje znaš i da me voliš. Danas je jedan od onih dana kad se nadam da zaista znaš šta radiš - napisala je Bojana.