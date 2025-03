U Srbiji će danas na severu biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. U ostalim krajevima oblačno, mestimično sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom . Ujutru i pre podne u centralnim, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ ).

Mateorolog amater Ivan Ristić otkrio je za Kurir kakvo nas vreme čeka do kraja marta i objasnio da se u Zemljinoj stratosferi dešavaju velike promene sa efektima koji će se odraziti na vreme u Evropi.

- U prvoj dekadi marta, moglo bi da dođe do snažnog konačnog zagrevanja iznad Severnog pola. Konkretno, to je kao neka vrsta prelaska stratosfere u "letnji režim", odnosno situaciju u kojoj se polarni vrtlog raspršuje i razvijaju istočnjaci (vetrovi sa retrogradnim kretanjem od istoka ka zapadu koji traju do kraja avgusta, početka septembra kada se vrtlog ponovo produbljuje). U suštini, ovo ima oblik normalnog "sezonskog slabljenja stratosfernog polarnog vrtloga", uzimajući naziv konačnog zagrevanja (da bi se označio kraj sezone) jednostavnije zbog termodinamičkih implikacija, ili kao posledica vraćanja sunčevog zračenja i zagrevanja polarnog regiona. Obično se ovaj događaj dešava između kraja marta i aprila, ali ove godine će se desiti već početkom marta - objašnjava Ristić i dodaje: