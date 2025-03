- Poveo me je uzbrdo, kroz uske staze koje samo on poznaje, sve do svog skrovišta ispod ogromne stene, gde se stopio s prirodom. Tu nema mnogo, nekoliko prostih stvari, ali mnogo neba i slobode. Sedeo je na kamenu i pričao mi o životu. "Pravio sam mostove za ljude", rekao je tiho. "Povezivao obale da bi jedni drugima mogli prići. A onda sam shvatio ja sam onaj kome je most najmanje potreban" - piše Tamara.