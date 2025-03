Zabrinuti lekari su isprobavali na njemu jedan po jedan antibiotik. Nijedan nije delovao. Dečakovi roditelji su za to vreme uputili pudžu, ili molitvu, mnogorukoj boginji snage i majčinstva Durgi. Najzad je mališan morao da bude transportovan sanitetskim kolima u centar provincije Hajderabad. Posle nekoliko nedelja borbe za život deteta, sve do ivice septičkog šoka i nazad, odnesena je pobeda. Od dvadeset jednog antibiotika na koje je testirana, kultura bakterija koje je zapatio reagovala je, i to delimično, samo na dva. To je za dlaku ispod takozvane panrezistencije, odnosno postojanja klice na koju ne deluje nijedan lek. Štaviše, velika je verovatnoća da dečaka pri ponovnoj infekciji više ni ti antibiotici ne bi spasli. Jer minijaturna frankenštajnovska čudovišta u njegovom telu upravo uče kako da se i od tih lekova odbrane.