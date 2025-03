- Letenje, to je ljubav koja se ili javi ili ne javi. Onaj koji je ima, on želi ceo život da bude u vazduhu. Ja za 24 godine službe nisam čuo da neko nije hteo da leti, ili da je izbegao da se nađe u planu letenja za taj dan — naglašava major Stanković.

Pilot iz 714. helikopterske eskadrile poručnik Đorđe Čorbić pozvao je mlade koji vide sebe u pilotskom pozivu da se prijave na aktuelni konkurs za vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije i napomenuo da je posao vojnog pilota odgovoran i veoma lep, jer svaki let donosi novo iskustvo.

- Da postanem pilot motivisala me ljubav prema visini, oduvek sam to voleo. Nije bilo lako, ali zaista je vredeo sav trud koji sam uložio. Kad svi letimo zajedno osećam se sjajno, ukoliko je više helikoptera u vazduhu to je neopisiv osećaj koji ne mogu da poredim ni sa jednim drugim koji sam doživeo — pojašnjava poručnik Čorbić.