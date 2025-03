„Deca manje peru ruke, nego odrasli, a stalno razmenjuju igračke. Rotavirus se prenosi fekoralnim putem, znači kontaminiranim rukama, mada može i kapljično. To je upravo ono što deca u vrtiću i školi rade“ objašnjava dr Milićević podsećajući na to da ne možemo decu stalno, usred igre, terati da peru ruke

Kod odraslih rotavirus može da traje od pet do sedam dana i da to lakše podnese, nego kod dece pogotovo ako se na vreme ne primeti da preti dehidracija, može da bude opasno .

Kako se prepoznaje da je došlo do dehidracije kod deteta

„Neće se deci ništa desiti ako ne jede, ali sa unosom tečnosti – tu nema kompromisa. To mora, ako ne može, onda mora infuzija. Neće nikome ništa da se desi ako ne jede, ali ako to dete mnogo dehidrira, to može da bude opasno. Nekada se to, doduše danas je to retkost, može završiti i fatalno“, zaključuje dr Milićević.