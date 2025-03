U Srbiji će ujutru biti hladno, u većini mesta slab do umeren mraz , a ponegde i kratkotrajna magla, a u toku dana sunčano, sa temperaturama od - 6 do 15 stepeni.

U nastavku prve dekade marta (5 - 10.3.) suvo i stabilno vreme sa hladnim jutrima, mestimično uz mraz, a tek ponegde s kratkotrajnom maglom. U toku dana pretežno sunčano i sve toplije, a od petka povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Maksimalne temperature od 16 do 21 stepen.

Ujutro hladno, mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 3 stepena, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Ujutro sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, a na jugu Banata povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 6 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen.