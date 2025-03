- To je životna lekcija. Ja sam danas, ovo što jesam, zbog jahte. Zbog toga sam danas ovoliko jaka i, da kažem, sposobna, odlučna i jako odgovorna. Oblikovala su me iskustva koje sam stekla, situacije u kojima sam se našla i sve ih rešila sama, daleko od kuće, daleko od roditelja i prijatelja. Tako da je to jedna velika životna lekcija i zbog toga sam ono što sam danas.

- Na brodu na kom radim našao se jedan stariji gost koji je imao 71 godinu i bio je sa svojom izabranicom, nekih desetak godina mlađom od njega. Bila je divna i prijatna ženica i stvarno sam želela da se ona oseća super, jer sam videla da to njemu baš znači. Kako nešto uradim za nju, on meni sa strane kaže, "to je to Majo, to je to", baš je čovek bio presrećan. Dva dana pre odlaska, on je platio svoj račun i nama, stjuardesama, ostavio je neverovatan bakšiš od čak 56.000 evra - kaže ona.