Vaskršnji post trajaće do 19. aprila, a to je ujedno i priprema za najveći hrišćanski praznik. Dani do Vaskrsa predstavljaju ne samo fizičko, već i duhovno pročišćenje, kako navode sveštenici. A šta je ključno, suzdržavati se od trpeze ili loših misli, dela i reči i kako pripremiti organizam za ovaj poseban režim ishrane?