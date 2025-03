U stanu imale i problem sa vlagom, a pojavljivala se i buđ

Studentkinje koje su prvi put živele same u stanu proživele su pakao sa stanodavcem koji ih je stalno uznemiravao i posećivao nenajavljen.

U jednoj studentskoj grupi na Fejsbuku pojavilo se upozorenje studentkinje u kojem je opisala kakve neprijatnosti imala sa njim.

- Želim samo da najavim ovaj stan u kom smo cimerke i ja živele... Gazda je u poslednjih par meseci počeo da bude drzak prema nama jer mu se očigledno podizala kirija. Stan je bio 500 evra plus računi koje je on delio onako kako je on mislio jer je to zapravo kuća sa više stanova pa su se zapravo delili troškovi više nas - navodi se u objavi i dodaje:

- Znači to nisu ni bili naši troškovi koje smo plaćale redovno. Nikada nam nije slao sliku računa nego pošalje poruku koliki je naš deo. Od komšija smo shvatile da tu nešto nije kako treba, ali malo kasno... No, najveći problem je bio to što je unutra tolika vlaga da smo preko zime imale problem sa mokrim zidovima kako u sobama, a tako i u kuhinji najviše. Stvarala se buđ, a gazda je na sve to rekao da smo mi krive. Tada je kupio norveški radijator i rekao evo za grejanje u kuhinji pošto tamo nije radio radijator koji je inače tamo na kotao.

- Uzeo nam je depozit na kraju i još je hteo da mu dodatno platimo račune i krečenje. On je inače krečio kada smo mi ušle u stan pa smo se gurale u dve sobe koje i nisu krečene. Sada nas je danima zvao da vidi kada izlazimo da on može da sređuje, a ni mi nismo ušle u sređeno i ovaj mesec imamo pravo da ostanemo do kraja jer smo platile... Dolazio nam je na vrata da proveri gde smo, dovodio molera nekog, kucao na vrata i dolazio kad je hteo. Nismo otvarale. Na oglasu je stavio opis sa slike, a nije naveo zašto ima dodatni radijator kad već ima kotao koji greje, nije naveo kako se dele računi i nije naglašeno da je tuš kabina loša.

