- Da smo išli samostalno samo mesec dana ranije, računica bi izgledala ovako. Avio kartu možete naći već za 500 evra. Potrebno je da budete fleksibilni sa datumima, što ovaj put nama nije bila opcija, jer ne biramo baš kada ćemo se roditi. Cene smeštaja variraju od apartmana u kojima noćenje možete platiti svega 10 do 15 evra, pa do luksuznih rizorta u kojima noćenje košta i preko 500 evra . Za Mauricijus je potrebna viza. Dobija se pri sletanju na aerodrom i besplatno - ispričala je ona.

- Najbolja ponuda je na marketu u gradu i cenkajte se. Možete kupiti magnet koji košta 7 evra za svega 2 evra, kačket za 6 evra, šešir za 8. Voće je jako povoljno, uvek je sveže i ukusno, pa su tako 3 banane 50 centi, ceo ananas i to očišćen 2 do 3 evra, papaju možete kupiti za 2 evra, dragon voće za 2 do 3 evra. Cene obroka u restoranima su oko 10 evra, dok takođe postoji gomila fast fudova u vidu kioska gde porcija nudli košta svega 2 evra, sendvič sa piletinom 4 evra - navela je Zorica.